Глава ОП Андрей Ермак рассказал, при каких условиях уйдет в отставку

Как заявил Андрей Ермак, он пришел в политику с Владимиром Зеленским и готов быть здесь с ним до конца.

Об этом Ермак поведал в интервью изданию «Левый берег«, передает «НБН«.

«Я с этим президентом пришел и уйду с ним. Я бы не стал сунуться в политику, если бы не Зеленский… Я здесь вместе с ним и только для него».

Поэтому, отметил Ермак, на своей должности он будет столько, сколько позволит именно Зеленский:

«Я хочу быть эффективным на своей должности, чтобы ни у президента, ни у украинцев не было вопросов к моей деятельности. Это очень важно для меня».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов уволить Ермака с должности главы ОП.