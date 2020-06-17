Глава ОП Андрей Ермак рассказал, при каких условиях уйдет в отставку
Как заявил Андрей Ермак, он пришел в политику с Владимиром Зеленским и готов быть здесь с ним до конца.
Об этом Ермак поведал в интервью изданию «Левый берег«, передает «НБН«.
«Я с этим президентом пришел и уйду с ним. Я бы не стал сунуться в политику, если бы не Зеленский… Я здесь вместе с ним и только для него».
Поэтому, отметил Ермак, на своей должности он будет столько, сколько позволит именно Зеленский:
«Я хочу быть эффективным на своей должности, чтобы ни у президента, ни у украинцев не было вопросов к моей деятельности. Это очень важно для меня».
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов уволить Ермака с должности главы ОП.
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