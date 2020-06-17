Михаил Добкин готов баллотироваться на пост мэра Киева
По словам одиозного политика, ему не нравится то, что сейчас происходит в украинской столице.
О своих намерениях Добкин поведал в эфире телеканал «НАШ», пишет «НБН«.
«Я всё чаще думаю о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру и бороться с Кличко за эту важную должность. То, что сейчас происходит в столице, мне, как жителя Украины, не устраивает. Столица должна быть совершенно другой — комфортной и чистой».
Напомним, ранее мы писали, когда «Слуги народа» определятся со своим кандидатом на пост мэра Киева.
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