Михаил Добкин готов баллотироваться на пост мэра Киева

Политика
Христина Качоровська0
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По словам одиозного политика, ему не нравится то, что сейчас происходит в украинской столице.

Михаил Добкин
Михаил Добкин. Фото — pravda.if.ua

О своих намерениях Добкин поведал в эфире телеканал «НАШ», пишет «НБН«.

«Я всё чаще думаю о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру и бороться с Кличко за эту важную должность. То, что сейчас происходит в столице, мне, как жителя Украины, не устраивает. Столица должна быть совершенно другой — комфортной и чистой».

Напомним, ранее мы писали, когда «Слуги народа» определятся со своим кандидатом на пост мэра Киева.


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