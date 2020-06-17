Надо положить конец этому — Азаров призывает людей к протестам под Офисом Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров впервые призвал людей к протестам против правительства Украины. Он сообщил, что 17 июня все небезразличные к судьбе своей страны должны выйти на митинг к Офису Президента, высказав свои мнения насчет происходящего в политике.

Об этой информации сообщил сам Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Я впервые обращаюсь к Вам с таким призывом. Сложно соблюдать молчание и дальше. Надо положить конец этому правовому хаосу, который творится в Украине. Приходите завтра, 17 июня, к Офису Зеленского. Выскажите свои мнения по поводу того, что происходит в стране. Придите и выразите протест!», — написал он.

Первый раз обращаюсь к Вам с подобным призывом Трудно молчать дальше Надо положить конец правовому хаосу, творящемуся в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису Президента высказать свое отношение к происходящему в стране Приди и вырази свой протест!https://t.co/YUkTKrMKSP — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) June 16, 2020

По определенным причинам Азаров не стал раскрывать, что именно его взволновало или расстроило. Скорее всего, бывший премьер учел совокупность политических факторов в стране, и обратился к своим соратникам с подобным призывом.

Большинство пользователей соцсетей не разделили мнения Азарова. Были даже те, кто высмеял экс-премьера.Они считают, что он в очередной раз занялся пропагандой, и хочет снова посеять в Украине пророссийские настроения.

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