Порошенко почувствовал угрозу: Гончаренко обратился к украинцам с важным призывом

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады выступил с эмоциональным призывом к украинцам. Он просит своих коллег и народ не допустить «судилища» над его лидером Петром Порошенко.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир «112 Украина».

Гончаренко крайне обеспокоен ходом развития судебных разбирательств относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что более 20 дел, где фигурирует Порошенко, являются пустышками, а обвинений за настоящие преступления в адрес Порошенко нет и быть не может.

«В четверг против Порошенко состоится суд, а правильнее сказать судилище. За что судят Порошенко? Против него нет дел по реальным преступлениям. Никаких обвинений в коррупции против него нет. Год искали и ничего не нашли. Дела против экс-президента — это абсурд… Мы должны защитить экс-президента и верховенство права в Украине. Я прошу всех граждан Украины завтра в 15:00 прийти к Печерскому районному суду Киева и выразить поддержу Петру Порошенко», — заявил Гончаренко.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы изменили свое отношение к Европе: соцопрос раскрыл мнение народа.