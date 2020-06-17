У нас больше нет свободы слова – «ОПЗЖ» заявила о цензуре с использованием радикалов

Народные депутаты от фракции «ОПЗЖ» открыто выразили свой протест против использования властями полиции и радикалов для подавления свободы слова в Украине. Представители политической силы возмущены фактами нападений на журналистов при попустительстве правоохранителей. Власть обвиняется в умышленной цензуре с применением грубой силы.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт партии «ОПЗЖ».

«ОПЗЖ» требует от власти обеспечить безопасность журналистов и оградить мирных людей от нападений радикалов.

«В Украине людей могут побить просто за их мнение. Это невыносимые условия для свободы слова и работы СМИ. Против журналистов при попустительстве правоохранителей неоднократно применяли силу агрессивные радикалы. Сейчас мы видим, как полиция применяет силу не к нападавшим, а к жертвам», — сказано в сообщении.

Представители «ОПЗЖ» настаивают на законном суде для всех правонарушителей независимо от их политических предпочтений и жизненной позиции.

«Главной причиной безнаказанности радикалов стало то, что власть сама является заказчиком на подавление свободы слова в Украине. Мы требуем подвергнуть нападавших законному суду», — подчеркнули представители политической силы.

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