Власти «ДНР» выдвинули Украине ультиматум до 19 июня: заявление «МИД» «ДНР»

Власти «ДНР» распространили заявление, в котором выдвинули Украине ультимативное требование до 19 июня пояснить свою официальную позицию в вопросе разрешения конфликта на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Представителям Кремля в Донецке захотелось услышать, на что готова пойти Украина, чтобы мирным путем покончить с конфликтом на оккупированной украинской территории.

Сообщение об этом распространило российское издание РИА «Новости» со ссылкой на заявление так называемого «МИД» «ДНР».

Как сказано в заявлении, «представители» «республик» выдвинули требование Украине до 19 июня предоставить информацию об официальной позиции Киева «в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта».

Со стороны Украины пока никакой реакции на этот странный ультиматум не последовало.

Ранее сообщалось о том, что саммит «Нормандской четверки» должен принести мир на Донбассе с точными датами.