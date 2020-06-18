Медведчук и Рабинович могут попасть за решетку на 15 лет: Шевченковский суд принял важное решение

Лидеры «ОПЗЖ» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович подозреваются в серьезном государственном преступлении. Из-за их визитов в Москву, политиков начали подозревать в измене собственной стране. Шевченковский райсуд Киева сообщил, что, если вина подозреваемых будет доказана, они отправятся за решетку сроком на 10-15 лет.

Об этой информации сообщили корреспонденты «Радио Свобода», передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутое наказание в случае подтверждение вины определенных лиц будет ждать не только Медведчука и Рабиновича, но также и ряд политиков из их фракции.

«Лидеры «ОПЗЖ» могут быть государственными предателями. Офис генпрокурора начал расследовать это уголовное дело. Решение о том, чтобы возбудить его принял Шевченковский районный суд Киева. Жалобу подала депутат «Голоса» Соломия Бобровская», — сообщили специалисты.

Известно, что пока райсуд и прокурор ничего не сказали по этому поводу. Скорее всего, дело еще изучают. На этом фоне успела высказаться Бобровская. Она сообщила, что ожидает от экспертов Офиса генерального прокурора эффективной работы.

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