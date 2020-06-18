Монобольшинства больше нет: депутаты не поддержали программу действий правительства

Верховная Рада отклоняет уже вторую программу действий правительства. И если о недочетах первой программы говорили в самом Кабмине и просили отправить её на доработку, то проголосовать за вторую программу просил сам президент. Но его нардепы ослушались.

Об этом пишет «НБН«.

Так, буквально несколько минут назад вторая программа действий Кабмина провалилась: за её принятие проголосовали всего 207 депутатов, в то время, когда необходимо 226 голосов.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, такая ситуация показала — монобольшинства в Раде больше нет:

«Закончилась эпоха монобольшинства: программу Шмыгаля не приняли».

Как отмечают в Telegram-канале «Картель«, это удар не просто по Кабмину, а лично по Зеленскому, который поддержал такую программу:

«207 голосов. Это удар по Зеленскому, который «вписался» за программу, а его «слуги» устроили демарш. Ермак уже в который раз подставил Зеленского, ведь именно глава ОП продвигает Шмыгаля».

Напомним, ранее мы писали, что в Раде собирают подписи за отставку Кабмина.