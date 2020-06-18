Монобольшинства больше нет: депутаты не поддержали программу действий правительства

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Верховная Рада отклоняет уже вторую программу действий правительства. И если о недочетах первой программы говорили в самом Кабмине и просили отправить её на доработку, то проголосовать за вторую программу просил сам президент. Но его нардепы ослушались.

Верховная рада
Верховная рада. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН«.

Так, буквально несколько минут назад вторая программа действий Кабмина провалилась: за её принятие проголосовали всего 207 депутатов, в то время, когда необходимо 226 голосов.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, такая ситуация показала — монобольшинства в Раде больше нет:

«Закончилась эпоха монобольшинства: программу Шмыгаля не приняли».

Как отмечают в Telegram-канале «Картель«, это удар не просто по Кабмину, а лично по Зеленскому, который поддержал такую программу:

«207 голосов. Это удар по Зеленскому, который «вписался» за программу, а его «слуги» устроили демарш.

Ермак уже в который раз подставил Зеленского, ведь именно глава ОП продвигает Шмыгаля».

Напомним, ранее мы писали, что в Раде собирают подписи за отставку Кабмина.


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