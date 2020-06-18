Пользы не будет – Климкин о привлечении к переговорам по Донбассу переселенцев

Бывший руководитель министерства иностранных дел Павел Климкин положительно оценил привлечение в команду украинских переговорщиков в ТКГ представителей оккупированных территорий Донбасса. Вот только каких-то конкретных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению Климкина, от этого не будет.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «24 Канал».

Бывший руководитель министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что привлечение переселенцев Донбасса в ТКГ – это правильное решение. Но делать это нужно было, по словам дипломата, раньше. По словам Климкина, на данный шаг нужно было пойти осенью, перед «нормандским саммитом». Тогда, по словам бывшего министра, переговоры могли бы принести более желаемый результат.

«Это очень позитивная история эмоционально, поскольку она размывает представительство Донбасса оккупационными администрациями. Но политически никаких результатов не даст, то есть пользы и выгоды от нее не будет», — заявил политик.

Дипломат считает, что для того, чтобы добиться реального прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, Украина должна привлечь к переговорному процессу страны Запада и страны G7. Климкин напомнил, что сейчас Путин пытается избавиться от санкций, поэтому Украине необходимо заручиться поддержкой стран Запада.

«Скоординированное политическое давление зависит от Запада. Если могут быть договоренности, то только от РФ с одной стороны, и соответственно Западом и нами с другой стороны».

Напомним, что отныне оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ТКГ в Минске представляют украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш. Среди представителей Донбасса в ТКГ также есть врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.

А вот представители так называемых «Л/ДНР» неоднократно заявляли, что им не нравится новый состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ.

Ранее по поводу привлечения представителей переселенцев Донбасса в ТКГ высказался и политолог Руслан Бортник. Он считает, что какого-то прогресса в переговорах по Донбассу не будет.

Напомним, ранее мы писали, что Лавров возмущен новой позицией Украины по Донбассу.