Пушилину выдвинули требование недовольные жители «ДНР»: люди устраивают митинг в Донецке

Стало известно о том, что в центре Донецка на площади имени Ленина хотят устроить протест местные жители. Они требуют от так называемого «правительства ДНР» возобновления работы КПВВ. Из-за того, что пункты не работают, многие люди остаются без средств на проживание.

Об этой информации сообщил блогер Necro Mancer в Twitter, а также пользователи соцсетей, передает «НБН».

Отмечается, что обсуждать ситуацию с КПВВ жители Донбасса начали уже сравнительно давно. Денис Пушилин, как известно, дал распоряжение о закрытии пунктов пропуска. При этом накануне он сообщил, что каждый якобы может покинуть «республику» и никто ему не будет мешать. Однако комментаторы рассказали, что это полная ложь.

#Пушилин: На выезд мы не будем запрещать никому. Мы готовы открыть для всех. Когда-нибудь. Потом. Если моя левая пятка захочет.

Штаб 45045: Мы без понятия, что там Дениска пиздит, у нас приказа нет, мы в домике#ордо #гетто #заложники pic.twitter.com/puD4qycJqo — Necro Mancer (@666_mancer) June 17, 2020

«Создается впечатление, что проезд никогда не откроется. Попросту надежда умирает», «Я нахожусь одна с ребенком. У меня через неделю не останется выбора, и мне придется жить на блокпосте. У меня нет денег, чтобы проехать через рэфе», — пишут жители Донецка.

Однако людей успокоили информацией о том, что их проблемы не безразличны. Один человек сообщил, что уже 18 июня активисты собираются провести митинг в центре Донецка. Они будут требовать открытия границ.

Напомним, завтра будут все – Шарий собирает большой митинг под Офисом Зеленского (видео).