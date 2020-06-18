Украину ждут бурные события – Гай сделал тревожное заявление после провала в Верховной Раде программы правительства

Сегодня, 18 июня, парламент не поддержал программу правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля. А это значит, что у правительства не будет годового иммунитета, поэтому Кабмин могут отправить в отставку этой осенью, накануне местных выборов. Своим мнением по этому поводу поделился офицер резерва ВСУ, известный волонтер Мирослав Гай.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт волонтера.

Мирослав Гай отреагировал на сегодняшний провал в ВР программы Кабинета Министров Дениса Шмыгаля. Волонтер пишет, что в условиях пандемии коронавируса, войны и мирового экономического кризиса при власти в Украине неспособный Кабмин и Верховная Рада. Гай не мог оставить без внимания и президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «самым слабым за всю историю Украины».

Но, в первую очередь свой пост волонтер адресовал украинцам. По его словам, все, что сейчас происходит в стране, «не приведет нас к победе». Гай пишет, что украинцы должны понять:

«Голосование по приколу приводит к неприкольным последствиям. Руководить страной сложнее, чем ездить на велосипеде».

Гай пишет, что быстрых реформ не бывает, ведь реформирование государства – это длительный процесс.

Напоследок волонтер заявил, что впереди Украину ждут бурные времена.

«Украину ждут бурные, бурные события. Желаю нам и нашим семьям пережить этот год», — написал Гай.

Верховна Рада не підтримала програму уряду.В умовах епідемії, війни, світової економічної кризи ми маємо нездатний… Gepostet von Myroslav Hai am Donnerstag, 18. Juni 2020

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