Зеленский назвал два условия, при которых может уволить Авакова

Глава государства, во время общения с фракцией «Слуга народа» заявил, что может рассмотреть отставку главы МВД лишь при двух условиях.

О них поведала нардеп от «СН» Евгения Кравчук во время брифинга в Раде, пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

«Владимир Зеленский сказал, что может рассмотреть отставку Авакова при двух условиях: если появятся конкретные кандидаты на пост министра внутренних дел или внутри фракции будут не удовлетворены работой Авакова больше, чем отдельные нардепы».

Напомним, ранее мы писали, что комитет ВР поддержал постановление об отставке Авакова.