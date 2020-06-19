Именно этот период – Климкин рассказал, когда Путин может снова взяться за Украину

Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин опасается, что после всероссийского референдума по изменениям в Конституцию РФ, который запланирован на 1 июля, Кремль может начать новый виток агрессии против Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на OBOZREVATEL.

Политик отметил, что в последнее время в России накопилось очень много проблем. По словам дипломата, это и падение цен на нефть, и количество заболевших коронавирусом в стране, и парад Победы, который пришлось перенести, а также проблемы в экономике. Также Климкин отметил и то, что рейтинг Путина в России продолжает стремительно падать.

Дипломат опасается, что все эти проблемы могут вынудить российского лидера начать новый виток агрессии против Украины.

Климкин считает, что опасаться военной агрессии со стороны Кремля стоить после того, как в России состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. Референдум, как известно, в Кремле назначили на 1 июня.

«Я не хочу никого напугать, но я считаю, что именно этот период – примерно да начала следующего года – будет сложным с точки зрения этих вызовов, — считает дипломат.

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