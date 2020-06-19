Кремль выступил с резкими угрозами в адрес Украины: Москва готова пойти на крайние меры

В команде Путина выступили с резкими угрозами в адрес Украины из-за планов «Нафтогаза» начать разработку черноморского шельфа у берегов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Руководство «Нафтозаза» заявило о своих намерениях по добыче нефти и газа на черноморском шельфе. В Кремле считают, что только Россия имеет права на шельф.

Как заявил один из «депутатов» российской Думы от Крыма Михаил Шеремет, всякие попытки начать работы на шельфе без «демаркации границ» с украинской стороны, будут резко пресекаться Россией.

Российский политик намекает, что РФ может применить военную силу.

«Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — заявил он, намекая на возможность применения военной силы.

Как известно, после оккупации Крыма, Россия захватила буровые установки, компании «Черноморнефтегаз», принадлежавшей Украине и фактически присвоила их себе.

По оценкам экспертов, ущерб от оккупации Крыма Россией оценивается в сотни миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что Россия экстренно подняла в воздух боевую авиацию.