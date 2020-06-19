Участие жителей ОРДЛО и Крыма в референдуме РФ: в МИД Украины резко отреагировали на намерения Кремля

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерение подконтрольных России «властей Л/ДНР» привлечь к голосованию за поправки в Конституцию РФ жителей Донбасса. В МИД Украины расценивают данные действия подконтрольных РФ оккупационных администраций, как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

В МИД Украины отметили, что паспортизация Россией жителей оккупированных территорий Донбасса является незаконной. Кроме того, такие действия оккупационных администраций в министерстве назвали «вмешательством во внутренние дела Украины и ползучей аннексией Донбасса».

В пресс-службе министерства отметили, что этой позиции придерживается не только Украина, но иностранные партнеры Украины.

В МИД Украины также заявили, что проведение Кремлем очередного референдума в Крыму будет считаться незаконным и с точки зрения украинского законодательства, и международного права.

Таким образом, референдум, который Кремль планирует провести в Крыму, не будет признан Украиной и международным сообществом.

В министерстве считают, что ответом на данные намерения РФ, должно стать усиление санкционного давления.

Напомним, что голосование за изменения в Конституцию РФ запланировано в России на 1 июля. Руководство Кремля намерено провести референдум на территории украинского полуострова Крым. Кроме того, жителям ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ, разрешили принимать участие в голосовании. Вот только проголосовать, по словам, «депутата» так называемого «народного совета ДНР» Анастасии Селивановой можно будет только на территории Ростовской области.

Как известно, намерение России провести референдум в Крыму, является грубым нарушением международного права.

Стоить отметить, что РФ продолжает выдавать паспорта жителям ОРДЛО. Согласно данным, которые ранее озвучил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников паспорта РФ уже получили около 200 тыс. жителей ОРДЛО.

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