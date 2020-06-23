В «ДНР» угрожают Зеленскому новым восстанием: официальное заявление «депутата» Шишкиной

На территории оккупированного Донбасса сделали вызывающее заявление о том, что в Украине якобы будет восстание, если президент ничего не сделает. И причиной тому, по заявлениям террористов, станет народное негодование.

Об этой информации сообщил блогер Necro Mancer в своем «Твиттере», сославшийся на слова так называемого «депутата ДНР» Елены Шишкиной, передает «НБН».

«О, да! Время наконец-то настало! Я очень ждал этого момента. Я надеюсь, что будет прямая трансляция этих заседаний?», — сообщил с иронией блогер, прикрепив фотографию Шишкиной с ее заявлением.

Неизвестно точно, что заставило сепаратистку высказать подобные слова. В интернете говорят о том, что это был обычный вброс. Однако с другой стороны сепаратистские СМИ сообщили о том, что Шишкина следит за политикой Зеленского, и поэтому просто предупредила его.

В соцсетях же попросту высмеяли это заявление. Пользователи начали говорить о том, что такие заявления – это не более, чем пророссийская провокация.

Напомним, Путину указали на главную ошибку в его политике: соцсети подняли шум из-за слов президента.