В «ДНР» угрожают Зеленскому новым восстанием: официальное заявление «депутата» Шишкиной
На территории оккупированного Донбасса сделали вызывающее заявление о том, что в Украине якобы будет восстание, если президент ничего не сделает. И причиной тому, по заявлениям террористов, станет народное негодование.
Об этой информации сообщил блогер Necro Mancer в своем «Твиттере», сославшийся на слова так называемого «депутата ДНР» Елены Шишкиной, передает «НБН».
«О, да! Время наконец-то настало! Я очень ждал этого момента. Я надеюсь, что будет прямая трансляция этих заседаний?», — сообщил с иронией блогер, прикрепив фотографию Шишкиной с ее заявлением.
О, да! Наконец-то! Я так долго этого ждал. Надеюсь, прямая трансляция заседаний будет? https://t.co/8KzjxeRPFn #дамыебанулись #Зеленский #ордо pic.twitter.com/uwM1KagWtD
— Necro Mancer (@666_mancer) June 22, 2020
Неизвестно точно, что заставило сепаратистку высказать подобные слова. В интернете говорят о том, что это был обычный вброс. Однако с другой стороны сепаратистские СМИ сообщили о том, что Шишкина следит за политикой Зеленского, и поэтому просто предупредила его.
В соцсетях же попросту высмеяли это заявление. Пользователи начали говорить о том, что такие заявления – это не более, чем пророссийская провокация.
Напомним, Путину указали на главную ошибку в его политике: соцсети подняли шум из-за слов президента.