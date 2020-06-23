Вы для него бараны – Шарий об отношении Зеленского к украинцам (видео)

Блогер и политический деятель Анатолий Шарий сообщил о том, что Владимир Зеленский относится крайне негативно к украинцам. Он привел в пример тот факт, что правительство натравливает на несогласных провокаторов и радикалов, которые избивают этих людей.

Об этой информации сообщил Шарий в своем YouTube-канале, передает «НБН».

«На главу нашей партии в Житомире было совершено нападение. Сделал это националист Роман Боровик, позывной «Сатана» — из Азова. Притом очень серьезное такое нападение было. Наш человек сильно пострадал. Напали средь белого дня, и им вообще ничего после этого не последовало. Никакой реакции правительства. Известно только, что к Боровику приходила домой полиция, а его дома-таки и не оказалось!», — сообщил в самом начале Шарий.

После этого глава партии Шария сообщил о том, что это не первое нападение на его журналистов и представителей фракции. По его словам, такую наводку радикалам и провокаторам дают власти сверху, которые после этих преступлений бездействуют.

«Вы для него бараны, это серьезно. Конечно, мне уже многие писали, мол, все я ухожу из партии, не хочу быть избитым. Ну уходи, а что дальше? Куда уйдешь? Тебе ведь жить в этой стране, где людей избивают за так называемые «неправильные» мнения. У тебя есть только два пути. Первый – запрятать голову в песок, как страус, а второй – действовать и выгрызать свою свободу, доказав всем им, что украинцы имеют право на свое мнение», — подытожил в конце Шарий.

Напомним, в «ДНР» угрожают Зеленскому новым восстанием: официальное заявление «депутата» Шишкиной.