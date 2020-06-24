Слишком близка с Россией – экс-советник президента США Болтон рассказал о Юлии Тимошенко

Экс-советник президента США Джон Болтон в своей нашумевшей книге «Комната, где все произошло» упоминает о лидере фракции «Батькивщына» Юлии Тимошенко. На это нюанс в мемуарах Болтона обратил внимание бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Сергея Лещенко.

В книге экс-советника Трампа Джона Болтона есть фрагмент, где Болтон пишет о своей поездке в Украину в августе 2018 года. Болтон пишет, что тогда с ним захотела встретиться лидер фракции «Батькивщына» Юлия Тимошенко. Однако, по словам бывшего советника Трампа, Государственный департамент США не рекомендовал Болтону встречаться с Тимошенко из-за пророссийской позиции политика.

Бывший нардеп Лещенко процитировал отрывок из книги Болтона, где речь идет о Юлии Тимошенко.

«Госдеп не хотел, чтобы я отдельно встречался с Тимошенко, потому, что они думали, что она слишком близка с Россией», — пишет Болтон.

Таким образом, встречи тет-а-тет между Болтоном и Тимошенко не было. Политики увиделись у тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, где присутствовали и другие лидеры парламента.

Напомним, что Джон Болтон в своих мемуарах пишет, что Дональд Трамп не очень хорошо относится к Украине. Кроме того, американский лидер не публично заявлял, что санкции США против РФ слишком жесткие, поэтому их необходимо смягчить или даже отменить.

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