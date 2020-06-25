Бывший «регионал» Сергей Шкарлет стал и. о. министра образования и науки Украины

Примечательно, что ранее ни профильный комитет парламента не поддержал назначения Сергея Шкерлета на пост главы МОН. Но в Кабмине нашли выход.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УП«.

В четверг, 25 июня, правительство утвердило ректора Черновицкого технологического университета Сергея Шкарлета на пост замглавы МОН и сразу же возложили на него выполнение в. и. о. министра образования.

Что известно о Сергее Шкарлет:

баллотировался в Черниговский облсовет от «Партии регионов» и выражал поддержку Януковичу;

«прославился» плагиатом в своих научных работах;

обвиняется в так называемых коррупционных «хвостах» (в 2020 году за деньги Черновицкого технологического университета купил себе автомобиль стоимостью более 1,5 млн гривен).

Напомним, ранее мы писали, что парлментский комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН.