Россия высмеяла Украину: МИД Украины направил ноту протеста из-за провокации в Крыму

Министерство иностранных дел Украины расценило проведение парада во временно оккупированном Крыму, как провокацию и дерзкую насмешку. Украинская сторона выразила свой протест относительно данных действий Российской Федерации.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

В МИД Украины заявили, что российский парад в Крыму демонстрирует нежелание РФ мирно решить конфликт с Украиной. Власть России умышленно идет на продолжение эскалации напряжения в международных отношениях.

«Москва использует свою военную технику для так называемого «парада» на территории, которая по праву принадлежит Украине. Россия продолжает вести политику милитаризации Крыма. Такой шаг РФ демонстрирует реальную угрозу для всей Европы. Особый цинизм заключается в том, что российская оккупационная администрация в целях милитаризации общества использовала несовершеннолетних детей», — сказано в заявлении МИД Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, запущен процесс уничтожения Украины – в «ОПЗЖ» призвали срочно дать отпор агрессору.