Никакой «1+1» не поможет: бывший заложник боевиков Станислав Асеев предостерег Зеленского от выборов в ОРДЛО в 2020 году

Асеев отметил, что за годы оккупации в ОРДЛО выросло новое поколение с «промытыми» российской пропагандой мозгами.

Об этом передает «»НБН» ссылаясь на «Лига. Новости«.

Экс-заложник боевиков ОРДЛО Станислав Асеев заявил, что не понимает желание украинской власти проводить местные выборы в ОРДЛО уже этой осенью, вместе с выборами по всей стране. Именно из-за этого, отметил Асеев, он и отказался быть участником ТКГ от Украины:

«Они просто не понимают, какую беду принесут Украине, если проведут выборы в 2020 году. Принять ОРДЛО в том виде, в котором она сейчас нельзя, даже если завтра РФ уберет свои войска оттуда. Если мы завтра возобновим там украинское вещание, то никакой «1+1″ не заставит этих людей переосмыслить всю ситуацию».

По словам Асеева, сейчас люди из «Л/ДНР» злы и расстроены, что так и не стали частью России. Но это не значит, что они стали лучше относится к Украине:

«Не надо строить иллюзий. Власть сейчас не имеет никакой программы реинтеграции… Они не знают, что делать с десятками тысяч боевиков и другими коллаборантами, ведь никто ничего не забыл и никто ничего не простил».

Бывший пленник отмечает, что Зеленский может быть искренним в своем желании закончить войну на Донбассе, в частности, из-за того, чтобы «утереть нос Порошенко»:

«Но если сейчас сделать всё поспешно, то мы получим результат ещё хуже, чем имеем сегодня».

Напомним, ранее мы писали, что выборы по всей Украине и в ОРДЛО пройдут осенью 2020 года.