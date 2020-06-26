Третьякову всё-таки уволят с поста главы парламентского комитета — источник

Народную избранницу о «Слуги народа» Галину Третьякову решили уволить с должности главы комитета ВР по вопросам соцзащиты и прав ветеранов. Всё из-за её скандального заявления о «детях низкого качества».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Пока сама Галина Третьякова уверяет, что «просто неправильно подобрала слова» и говорит о большой поддержке со стороны коллег, источник из ОП утверждает, что сохранить свое место её не удастся:

«Наш инсайдер из Офиса президента сообщает, что Третьякову всё-таки «попросят» с должности главы парламентского комитета. Всё из-за высказывания о «детях низкого качества»».

Напомним, ранее мы писали, что нардеп от «СН» заявила, что людей, которые получают выплаты от государства на детей, надо стерилизовать.