Если Шкарлет не справится со своими заданиями, то уйдет в отставку — Шмыгаль

Премьер-министр Украины прокомментировал назначения бывшего «регионала» Сергея Шкарлета на пост в. и. о. министра образования и науки.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

В интервью изданию Шмыгаль рассказал, что его правительство быстро принимает кадровые решения. Поэтому, если Сергей Шкарлет не покажет никаких результатов — через три месяца его уволят с должности главы МОН.

Премьер также отметил, что он несколько раз беседовал со Шкарлетом и увидел в нем «человека с ясным умом и хорошим менеджерским опытом».

Напомним, ранее мы писали, что под Кабмином протестуют против назначения Шкарлета.