Комитет Рады блокирует отставку Авакова — «Голос»

Фракция «Голос», которая стала инициатором постановления об отставке главы МВД Арсена Авакова, сейчас заявляет, что профильный комитет парламента блокирует их документ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Так, по словам нардепа от «Голоса» и первого заместителя глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрея Осадчука, комитет не захотел рассматривать постановление. Даже несмотря на тот факт, что его подписали 55 народных избранников:

«Наш документ всё ещё не появился в повестке дня. Члены комитета захотели рассматривать создание ВСК по вопросу футбола, нежели вопрос отставки Авакова».

Напомним, ранее мы писали, что в «Слуге народа» назвали Авакова незаменимым.