Запад поставил Путину ультиматум по Украине: Европа намерена жестко действовать против агрессии РФ

Европейский союз и ряд стран выразили в очередной раз ноту протеста против агрессии Российской Федерации. На этот раз с официальным сообщением выступила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она сообщила, что, если Владимир Путин не будет выполнять Минские договоренности, РФ никогда не вернется в G7.

Об этой информации сообщила Симмонс в интервью «РБК-Украина», передает «НБН».

«Москва сама себя исключила из «большой семерки». Это была ее инициатива. Кремль должен прекратить подобное поведение. Также Кремль обязан выполнять свою роль в соглашениях, которые были приняты в Минске. Если Россия не прекратит агрессию против Украины, и не будет придерживаться Минских соглашений, Европа не будет рассматривать вопрос снятия санкций и возвращение РФ в G7», — заявила она.

Также посол сослалась на слова Бориса Джонсона о том, что Запад не намерен включать Россию в G7, пока та ведет себя агрессивно по отношению к Украине. По ее словам, Великобритания не намерена прощать России бесчинства на Донбассе и аннексию Крымского полуострова.

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