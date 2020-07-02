Геннадий Кернес снова будет баллотироваться на пост мэра Харькова

По словам Кернеса, он пойдет на местные выборы в месте со своей партией. Он также уверяет, что его не интересует политика всеукраинского масштаба, а достаточно своего города.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

В комментарии журналистам Кернес заявил, что в этом году будет снова бороться за место харьковского главы:

«Да. Да, я иду в мэры Харькова. На местные выборы я пойду с «Блок Кернеса — успешный Харьков»».

Он также подчеркнул, что его не интересует политика всеукраинского масштаба, хотя он и баллотировался в ВР с «Оппозиционным блоком» на парламентских выборах 2019 года:

«Если бы мы попали в Раду, я бы не стал нардепом. Я сразу сказал, что откажусь… Я вступил в «Оппоблок», потому что у них была хорошая команда и стратегия».

Напомним, ранее мы писали, что Кернес цинично высказался о жителях Италии.