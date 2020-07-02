Когда в Украине будет честный суд и полиция – Азаров ответил на важный вопрос, призвав людей действовать

Экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил о том, когда в Украине воцарит правосудие в основных социальных институтах. По его словам, это случится только тогда, когда его подписчики будут активно трудиться, а также голосовать за тех людей, которые умеют управлять страной.

Об этой информации сообщил Азаров на своей страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Меня часто спрашивают подписчики о том, когда в Украине будет честный суд и полиция. Могу с уверенностью дать ответ на этот вопрос. Если вы, мои уважаемые подписчики, будете проводить активную работать, голосовать за людей, которые знают, как руководить страной – тогда все так и будет», — сообщил он.

Меня часто спрашивают мои подписчики, когда в Украине будет честный суд и полиция? Могу ответить, это обязательно будет, если Вы, уважаемые мои подписчики, будете над этим активно работать и голосовать за людей, которые имеют опыт работы в управлении страной! pic.twitter.com/m7lk3wjoNL — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) July 1, 2020

К сожалению, Азаров не стал раскрывать, над чем люди должны работать. Возможно, он имел в виду, что трудиться необходимо над своими политическими амбициями. Или же, как указали некоторые люди в комментариях, нужно собирать деньги, чтобы выстраивать нужную украинскую политику.

Впрочем, сами комментаторы в очередной раз раскритиковали бывшего премьера за необъективность взглядов в посте.

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