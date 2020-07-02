Рейтинг сыпется на глазах: Зеленского поддерживают менее 35% украинцев, а его партию — менее 30%

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Согласно последнему соцопросу, на сегодняшний день президента Зеленского готовы поддержать чуть меньше 35% граждан. У его партии дела обстоят не лучше.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — rbc.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на соцгруппу «Рейтинг«.

Социологи спросили людей, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента проходили сейчас. Самая большая поддержка до сих пор у Владимира Зеленского… Но о прошлогодних 73% ему придется забыть, ведь сегодня его рейтинг упал в два раза:

  • Владимир Зеленский — 34,6%
  • Петр Порошенко — 114%
  • Юрий Бойко — 11,2%
  • Юлия Тимошенко — 7,2%
  • Игорь Смешко — 6,7%
  • Олег Ляшко — 3,4%
  • Сергей Притула — 3,2%
  • Анатолий Гриценко — 3%
  • Виктор Медведчук — 3%
  • Владимир Гройсман — 2,8%
  • Анатолий Шарий — 2,5%
  • Олег Тягнибок — 1,2%
  • Сергей Тигипко — 0,7%

Что же касается поддержки политсил, то сегодня мнения украинцев разделились так:

  • Слуга народа — 29,3%
  • ОПЗЖ — 15,3%
  • Евросолидарность -13,6%
  • ВО «Батькивщина» — 10,7%

Остальные украинские партии имеют поддержку менее 5%.

Опрос проводился в период с 24 по 28 июня 2020 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов из разных регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, кому из политиков больше всего доверяют украинцы.


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