Рейтинг сыпется на глазах: Зеленского поддерживают менее 35% украинцев, а его партию — менее 30%

Согласно последнему соцопросу, на сегодняшний день президента Зеленского готовы поддержать чуть меньше 35% граждан. У его партии дела обстоят не лучше.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на соцгруппу «Рейтинг«.

Социологи спросили людей, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента проходили сейчас. Самая большая поддержка до сих пор у Владимира Зеленского… Но о прошлогодних 73% ему придется забыть, ведь сегодня его рейтинг упал в два раза:

Владимир Зеленский — 34,6%

Петр Порошенко — 114%

Юрий Бойко — 11,2%

Юлия Тимошенко — 7,2%

Игорь Смешко — 6,7%

Олег Ляшко — 3,4%

Сергей Притула — 3,2%

Анатолий Гриценко — 3%

Виктор Медведчук — 3%

Владимир Гройсман — 2,8%

Анатолий Шарий — 2,5%

Олег Тягнибок — 1,2%

Сергей Тигипко — 0,7%

Что же касается поддержки политсил, то сегодня мнения украинцев разделились так:

Слуга народа — 29,3%

ОПЗЖ — 15,3%

Евросолидарность -13,6%

ВО «Батькивщина» — 10,7%

Остальные украинские партии имеют поддержку менее 5%.

Опрос проводился в период с 24 по 28 июня 2020 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов из разных регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО).

Напомним, ранее мы писали, кому из политиков больше всего доверяют украинцы.