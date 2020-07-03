В «ЛНР» открыли «охоту» на своих боевиков-дезертиров: разведка ВСУ сообщила детали

Важное Политика
Ник Петров0
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Власти так называемой «ЛНР» развернули настоящую охоту на своих дезертиров.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Дезертирство в "ЛНР".
В «ЛНР» охотятся на дезертиров, а те не сдаются без боя. Фото: dialog.ua.

При попытке задержания одного из них погибли двое «полицейских».

При задержании события развивались, как в настоящем боевике. Не желая сдаваться бывшим «братьям по оружию», дезертир встретил их огнем.

Расстреляв первую группу из двух полицейских, экс-боевик хотел скрыть трупы, но тут подоспела вторая группа бойцов-беркутовцев

«Ополченец… открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами», — сообщила разведка ВСУ.

Эти силовики вынуждены были бежать, побросав оружие. И только третья группа «полицейских» смогла задержать дезертира. По предположению украинских разведчиков у российского наемника просто кончились боеприпасы.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь идет на обострение отношений с Украиной.


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