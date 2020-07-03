В «ЛНР» открыли «охоту» на своих боевиков-дезертиров: разведка ВСУ сообщила детали

Власти так называемой «ЛНР» развернули настоящую охоту на своих дезертиров.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

При попытке задержания одного из них погибли двое «полицейских».

При задержании события развивались, как в настоящем боевике. Не желая сдаваться бывшим «братьям по оружию», дезертир встретил их огнем.

Расстреляв первую группу из двух полицейских, экс-боевик хотел скрыть трупы, но тут подоспела вторая группа бойцов-беркутовцев

«Ополченец… открыл огонь по «беркутовцам» из РПГ и забросал их гранатами», — сообщила разведка ВСУ.

Эти силовики вынуждены были бежать, побросав оружие. И только третья группа «полицейских» смогла задержать дезертира. По предположению украинских разведчиков у российского наемника просто кончились боеприпасы.

Ранее сообщалось о том, что Беларусь идет на обострение отношений с Украиной.