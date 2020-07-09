Путину нужна «донбасская язва»: российский политик объяснил, зачем

По мнению российского политика и правозащитника Льва Шлосберга, Путин не имеет ресурсов для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Об этом Шлосберг рассказал в интервью Фактам.

«Никаких политических и других ресурсов для прямого масштабного военного вмешательства с расчленением Украины сейчас у Путина нет», – заявил российский правозащитник.

При этом, как считает политик, Россию вполне устраивает то, что происходит сейчас на Донбассе, поскольку эта ситуация способствует дестабилизации в украинском государстве и обществе.

По его словам, то, что на неподконтрольной части территории Украины ситуация продолжает быть нестабильной, при продолжающихся боевых действиях гибнут люди, способно подточить любую власть, в том числе и власть президента Зеленского.

По мнению Шлосберга, Путин лично заинтересован в том, чтобы «донбасская язва» кровоточила как можно дольше», потому что это Россия может использовать, как один из способов шантажа не только Украины, но и международного сообщества.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новое скандальное решение против Украины.