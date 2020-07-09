Украинцы должны смириться – Медведев выступил с заявлением по поводу Крыма и Донбасса

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «украинцы должны смириться» с аннексией Россией полуострова Крым. При этом аннексию полуострова российский политик назвал «воссоединением» с Россией.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Настоящее время».

В интервью для россСМИ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между РФ и Украиной изменились. По его словам, изменения в отношениях двух стран произошли после «воссоединения Крыма и РФ». Российский политик «предложил» Украине смириться с аннексией полуострова. Кроме того, затронул Медведев и вопрос Донбасса. Войну на Востоке Украины, которую развязала РФ, Медведев назвал «внутренним кризисом на юго-востоке Украины». Властям Украины, российский чиновник «посоветовал» заняться урегулированием этого кризиса.

«Украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», — такое заявление прозвучало от Медведева.

Стоить отметить, что ряд российских чиновников неоднократно называли войну на Донбассе «внутренним конфликтом Украины». Подобные заявления звучали от главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Кроме того, Лавров неоднократно заявлял, что Украина «должна» вести прямой диалог с так называемыми «Л/ДНР».

Напомним, что Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В ответ на грубое нарушение международного права, страны ЕС, а также США ввели санкции против РФ, которые действуют и на данный момент.

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