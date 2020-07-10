В Кремле не подтверждают, что в 2014 году Порошенко поздравлял Путина с Днем России

В России отреагировали на скандал, который возник между пятым президентом Петром Порошенко и нардепом от «СН» Ириной Верещук. Последняя в эфире политического ток-шоу внезапно заявила, что в 2014 году, тогда президента Порошенко, поздравлял Путина с Днем России. При этом, никаких достоверных доказательств у Верещук не было. Она ссылалась на одну статью, в которой, в свою очередь, ссылались на слова Пескова.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське».

Но спустя 6 лет Песков утверждает, что не помнит такого поздравления от Порошенко:

«Я ничего не могу сказать. Такие поздравления нигде не запечатляются протокольно… К сожалению», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что не знает, были ли какие-то поздравления во время телефонных разговоров между двумя президентами.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «СН» подняли скандал из-за якобы поздравления Порошенко с Днем России.