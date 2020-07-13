Во Франции рассказали, когда пройдет новый Нормандский саммит

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Об условиях для проведения новых переговоров лидеров «нормандской четверки» рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Этьен де Понсен
Этьен де Понсен. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«Мы не хотим проводить саммит просто ради того, чтобы он состоялся. Важно, чтобы на сегодняшний день реализовали те договоренности, которые согласовали на саммите в декабре в Париже. Только после этого можно будет рассматривать новые переговоры в нормандском формате».

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле против нового Нормандского саммита.


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