Во Франции рассказали, когда пройдет новый Нормандский саммит

Об условиях для проведения новых переговоров лидеров «нормандской четверки» рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

«Мы не хотим проводить саммит просто ради того, чтобы он состоялся. Важно, чтобы на сегодняшний день реализовали те договоренности, которые согласовали на саммите в декабре в Париже. Только после этого можно будет рассматривать новые переговоры в нормандском формате».