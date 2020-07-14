Гибель военного медика на фронте: Украина пригрозила российским оккупантам «максимально жестким ответом»

В МИД Украины отреагировали на циничное убийство украинского военного медика на фронте российскими оккупантами. Руководитель министерства Дмитрий Кулеба заявил, что «ответ будет максимально жестким».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Вчера, 13 июля российские оккупанты снова увеличили количество обстрелов. Кроме того, боевики обстреляли военных медиков, когда те эвакуировали тело погибшего бойца. Один военный медик погиб.

В МИД Украины отреагировали на обострение на фронте. Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба назвал убийство медика российскими оккупантами «актом варварства».

Руководитель министерства заявил, что Украина не останется без ответа. И этот ответ будет «максимально жестким». Кроме того, главный дипломат Украины заявил, что Украина привлечет своих партнеров.

«Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем все наших партнеров. Данная ситуация получит огласку», — заявил руководитель МИД.

Ранее мы сообщали, что Бутусов возмущен отсутствием реакции президента на обострение ситуации на фронте.