Карта Украины неожиданно изменилась: руководство США отличилось дерзкой выходкой

Окружение президента США Дональда Трампа продемонстрировало новую карту Украины, на которой нет Крыма. У себя на Youtube-канале известный адвокат американского президента Руди Джулиани опубликовал возмутительное изображение. Назревает международный скандал.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

В Украине на выходку уже появилась критическая реакция. Экс-депутат Рады Сергей Лещенко в своих социальных сетях заявил, что он не удивлен поступком Джулиани ведь, по мнению экс-нардепа, репутация Джулиани давно испорчена тесными связями с представителями Российской Федерации и пророссийскими деятелями.

Лещенко подчеркивает, что подобная ошибка Джулиани является настоящим преступлением и противоречит официальному подходу государственных органов США.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда представители американской стороны демонстрируют карту Украины без Крыма. Раньше таким поступком отличилось влиятельное в США издание The New York Times.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский «ударил» по зарплатам чиновников: правительству придется смириться с особыми ограничениями.