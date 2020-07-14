Украине приходится «отгребать» из-за Саакашвили — Кулеба

По словам главы украинского МИД, едва ли не каждое заявление Михаила Саакашвили заканчивается вызовом украинского посла в МИД Грузии.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга, пишет «НБН» ссылаясь на «Европейскую правду«.

«Михаил Саакашвили — это частное лицо, а не государственное. Он просто гражданин Украины, который не имеет полномочий представлять государство на официальном уровне. Но он открыто комментирует ситуацию в Грузии накануне их выборов».

Все его подобные комментарии, отметил министр, заканчиваются тем, что МИД Грузии вызывает к себе «на ковер» украинского посла, который выслушивает жалобы на поведение Саакашвили:

«Вот ситуация такая: заявление делает частное лицо, а отгребать приходится целому государству».

Кулеба добавил, что понимает всю ситуацию с выборами в Грузии и очень ценит поддержку и дружбу с грузинскими партнерами:

«Надеюсь, что вся эта ситуация стабилизируется и мы устраним этот раздражитель. Потому что заявления частного лица не должны разрушать отношения между странами и народами. Позиция МИД Украины твердая: господин Саакашвили — это частное лицо и высказывая свое мнение по Грузии он не высказывает мнение государства».

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что власть Грузии «нелегитимная».