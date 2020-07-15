Путина обвинили в продаже территорий РФ Китаю: с Хабаровска началось и скоро вспыхнет по всей стране

Российский оппозиционер Михаил Касьянов обвинил власти Кремля в продаже Востока России Китаю.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Он считает, что протесты в Хабаровске могут перерасти в массовые протесты по всей России.

По словам Касьянова, одной из главных причин, спровоцировавших социальный взрыв в Хабаровске, стала продажа российских земель Китаю.

«Ранее Путин передал Китаю 337 квадратных километров российской территории. В результате дачные участки многих хабаровчан оказались в другом государстве», — написал оппозиционер.

По другому договору, подписанному Путиным с Китаем в 2018 году, КНР было передано в аренду 3,5 млрд гектаров земель, а также право на добычу ресурсов на них сроком на 50 лет с правом пролонгации.

«Спусковым крючком» для массовых протестов в Хабаровске стал арест губернатора края Сергея Фургала.

«С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране. Хабаровск показал всей стране реальный уровень доверия действующей власти. Оно утрачено полностью так же, как и легитимность Путина», — подчеркнул Касьянов.

Также он отметил, что жители Сибири бьют тревогу еще и том, что Китаю под варварскую вырубку отданы 2 млн гектаров тайги.

Ранее сообщалось о том, что Хабаровск взорвался массовыми протестами, ну все, началось.