Контрольный выстрел для Кремля: планы Трампа вызвали панику в команде Путина

Команда Владимира Путина не на шутку запаниковала, по причине того, что НАТО усиливает свое присутствие у границ Российской Федерации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Речь идет о планах США разместить универсальные пусковые комплексы в Польше и Румынии в рамках военной программы по ПРО. В Кремле обеспокоены подобным решением и заявили о прямой угрозе этих планов для РФ.

По заявлению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, передислокация тактического ядерного оружия из Германии в Польшу может привести к разрыву отношений в рамках акта Россия – НАТО.

По его словам, в результате реализации этих планов будет создана прямая угроза интересам России.

«В случае если российская сторона заметит соответствующую подготовку к реализации данных планов или их конкретное формирование, то она предпримет все необходимые меры предосторожности, в том числе и военные», — пригрозил замминистра.

Грушко назвал размещение ядерного оружия США в Польше «контрольным выстрелом» в отношения двух стран в рамках акта Россия – НАТО.

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