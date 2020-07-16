Перед законом все равны – Кравчук обратился к Зеленскому с важным призывом

Первый президент Украины Леонид Кравчук сегодня, 16 июля выступил на торжественном заседании Верховной Рады Украины, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о суверенитете Украины. Во время своего выступления первый президент независимой Украины обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Во время своего выступления Леонид Кравчук призвал Владимира Зеленского сделать все, чтобы нынешние политики соблюдали Конституцию Украины и законы Украины. По его словам, фундаментальные, базовые позиции демократии и верховенства права смогут воплотиться в жизнь тогда, когда будет действовать Закон.

«А перед законом все равны. И это не слова. Некоторые народные депутаты, некоторые политические силы презирают закон. Смотрят на закон, а часто и на Конституцию, как на бумажку или еще хуже, как на тряпку. Это недопустимо», — заявил Кравчук.

По его словам, торжество закона зависит от главы государства. Кравчук заявил, что те, кто нарушают закон, должны быть привлечены к ответственности.

Стоить отметить, что во время выступления первого президента Украины, сидящие в зале парламента, часто ему аплодировали.

Ранее мы сообщали, что российские военные заинтересовались мариупольским направлением.