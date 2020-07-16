Вы не должны этого делать – Гончаренко обратился к новому главе НБУ Кириллу Шевченко

Сегодня, 16 июля Верховная Рада назначила нового руководителя НБУ. Им стал Кирилл Шевченко. Народный избранник от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко с трибуны парламента обратился к новоназначенному главе НБУ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YuoTube-канал Алексея Гончаренко.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время своего выступления в Раде обратился к новоназначенному главе НБУ Кириллу Шевченко. Депутат заявил, что отныне Шевченко несет ответственность перед украинским народом за то, что будет с украинской валютой. Он призвал главу НБУ не печатать деньги.

«Не дайте превратить это в мусор. Не дайте превратить это в новые билеты на балаган «95 квартала». Это в ваших руках. Что для этого необходимо сделать? Вы должны быть на 0% процентов человеком Зеленского. Вы должны быть независимым человеком. Первое, что вы должны сделать – это заблокировать в своем телефоне номер Зеленского. Потому, что вам будут звонить и просить печатать деньги. Ни в коем случае вы не должны этого делать», — заявил Гончаренко.

При этом народный депутат отметил тот факт, глава государства отсутствовал в Раде во время назначения главы НБУ. Депутат заявил, что президент должен присутствовать во время таких серьезных кадровых назначений. По мнению Гончаренко, Зеленский не захотел прийти потому, что боится услышать правду.

Напоследок народный депутат обратился к самому главе государства.

«Год назад вы одному чиновнику сказали: «выйди отсюда, разбойник. Сейчас от имени народа Украины, я говорю это вам: «выйти отсюда, разбойник. Прекрати позорить Украины»», — эмоционально заявил Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что новым главой НБУ стал Кирилл Шевченко.