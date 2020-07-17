Фракция «Голос» уходит в оппозицию к власти

На официальном сайте политсилы появилось сообщение о том, что они переходят в оппозицию к нынешней власти.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

В своем заявлении политсила указывает, что монобольшинство «Слуги народа» принимает законопроекты в турборежиме. В частности, таким образом принимаются «плохие» законопроекты. А ещё фракцию не устраивает то, что Владимир Зеленский не хочет называть Россию страной-агрессором.

Напомним, ранее мы писали, что Вакарчук вышел из фракции «Голос».