Фракция «Голос» уходит в оппозицию к власти

Политика
Христина Качоровська0
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На официальном сайте политсилы появилось сообщение о том, что они переходят в оппозицию к нынешней власти.

Фракция "Голос"
Фракция «Голос». Фото — rubryka.com

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

В своем заявлении политсила указывает, что монобольшинство «Слуги народа» принимает законопроекты в турборежиме. В частности, таким образом принимаются «плохие» законопроекты. А ещё фракцию не устраивает то, что Владимир Зеленский не хочет называть Россию страной-агрессором.

Напомним, ранее мы писали, что Вакарчук вышел из фракции «Голос».


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