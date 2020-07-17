«Главу ДНР» Пушилина могут вскоре «убрать»: сразу два источника предупреждают о кадровых переменах в ОРДО

Один из сторонников «ДНР», проживающих в оккупированном Донецке, Роман Манекин заявил, что его не покидает ощущение, как летом 2018 года… Когда «убрали» Александра Захарченко.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Издание сообщает, что Манекин у себя в Telegram поделился такими мыслями:

«У меня появилось такое же чувство, как летом 2018 года, когда подорвали Захарченко. Но Пушилина, конечно же, так убирать не будут. Он слишком мелкая фигура… Здесь дело не в персоналиях, а в том, по какому пути «республика» будет двигаться дальше».

Подобную информацию сообщают в и Telegram-канале «Борода News». Они, ссылаясь на свои источники, также пишут, что вскоре в Донецке будут серьезные кадровые перемены:

«Кто уйдет вместе с душилиным? Остается лишь делать догадки… Но то, что он уйдет не один — это 100%. Это мы просто предупреждаем. Так же, как и предупреждали за месяц до подрыва Захарченко. Хотите остаться живыми? Тогда у вас один путь — прийти на покаяние к Украине и там отбыть наказание».

Напомним, ранее мы писали, какие новости привезли Пушилину «высокие гости» из Москвы.