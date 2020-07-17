Кремль выдвинул Украине ультиматум по Донбассу: после этого РФ согласится на уступки

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил Украине ультимативное требование РФ относительно Донбасса. Представитель РФ уверяет, что после выполнения этого условия мир станет возможен.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Песков призывает украинскую власть пойти на диалог с представителями «ЛДНР». В Кремле считают, что только путем диалога этих двух сторон можно достичь мира в Украине.

«Необходим контакт киевских властей с представителями Донецка и Луганска. Без диалога невозможно даже представить себе достижение мира. Нужно сесть за стол переговоров и подписать документы, иначе все это будет продолжаться очень долго», — сказал Песков.

Вместе с тем Кремль выразил свою обеспокоенность относительно негативного развития Минского процесса. Представители РФ заявляют, что Киев должен пересмотреть свое отношение к Минским переговорам, иначе процесс достижения консенсуса может затянуться.

Напомним, как сообщалось ранее, возвращение Крыма в Украину: Грымчак рассказал, когда наступит долгожданное событие.