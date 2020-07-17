Кремль выдвинул Украине ультиматум по Донбассу: после этого РФ согласится на уступки

Важное Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил Украине ультимативное требование РФ относительно Донбасса. Представитель РФ уверяет, что после выполнения этого условия мир станет возможен.

Песков и Путин
Песков и Путин. Фото — verelq.am

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Песков призывает украинскую власть пойти на диалог с представителями «ЛДНР». В Кремле считают, что только путем диалога этих двух сторон можно достичь мира в Украине.

«Необходим контакт киевских властей с представителями Донецка и Луганска. Без диалога невозможно даже представить себе достижение мира. Нужно сесть за стол переговоров и подписать документы, иначе все это будет продолжаться очень долго», — сказал Песков.

Вместе с тем Кремль выразил свою обеспокоенность относительно негативного развития Минского процесса. Представители РФ заявляют, что Киев должен пересмотреть свое отношение к Минским переговорам, иначе процесс достижения консенсуса может затянуться.

Напомним, как сообщалось ранее, возвращение Крыма в Украину: Грымчак рассказал, когда наступит долгожданное событие.

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

У Зеленского рассказали о возможности смены руководства НАПК, НАБУ и САП

Дмитрий Климов

23 сентября Зеленский посетит США — Пристайко

Христина Качоровська

В Украине увеличилось количество желающих оформить ID-карту

Дмитрий Климов

Добавить комментарий