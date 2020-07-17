На сегодняшнем заседании парламента так и не рассмотрели скандальный законопроект Бужанского об обучении на русском языке

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл третью сессию XI созыва Верховной Рады и отправил нардепов на каникулы. Примечательно, что сегодня депутаты так и не приступили к рассмотрению законопроекта «слуги» Бужанского по поводу обучения в школах на русском языке, хотя на повестке дня он был.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УП«.

«Объявляю третью сессию парламента закрытой. Увидимся на четвертой, 1 сентября в 10 часов утра».

При этом, уйти на полноценные каникулы нардепы не смогут, ведь на ближайший вторник, 21 июля, уже назначили внеочередное заседание парламента.

Напомним, ранее мы писали, что под ВР второй день подряд проходит акция протеста против законопроекта Бужанского.