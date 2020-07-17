На сегодняшнем заседании парламента так и не рассмотрели скандальный законопроект Бужанского об обучении на русском языке

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл третью сессию XI созыва Верховной Рады и отправил нардепов на каникулы. Примечательно, что сегодня депутаты так и не приступили к рассмотрению законопроекта «слуги» Бужанского по поводу обучения в школах на русском языке, хотя на повестке дня он был.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — wikipedia.org

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УП«.

«Объявляю третью сессию парламента закрытой. Увидимся на четвертой, 1 сентября в 10 часов утра».

При этом, уйти на полноценные каникулы нардепы не смогут, ведь на ближайший вторник, 21 июля, уже назначили внеочередное заседание парламента.

Напомним, ранее мы писали, что под ВР второй день подряд проходит акция протеста против законопроекта Бужанского.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Более двух тысяч украинцев с оккупированного Крыма будут голосовать на материковой Украины — Чубаров

Дмитрий Климов

Терезу Мэй попросили не пускать в Лондон Охлобыстина

Дмитрий Климов

Суд отказался уменьшить размер залога Мангеру

Дмитрий Климов

Добавить комментарий