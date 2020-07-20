Мы сами разберемся – Разумков ответил Кремлю на требование изменить Конституцию Украины

Руководство Кремля неоднократно требовало от Украины внести изменения в Конституцию Украины, которые позволили бы закрепить особый статус ОРДЛО. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, РФ не вправе озвучивать такие требования Украине.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Буквы».

По словам спикера парламента, подобное требование не вправе озвучивать не только РФ, но и любое другое государство.

К тому же Разумков отметил, что Украина не озвучивает аналогичных требований РФ.

«Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, Конституцию. Думаю, мы сами разберемся с нашей Конституцией», — заявил Разумков.

По его словам, такая инициатива может исходить от украинского народа, а также парламента, главы государства и других институтов, которые работают в интересах Украины.

Спикер парламента также отметил, что сейчас у парламентариев много работы, которая касается возвращения временно оккупированных территорий. По его словам, парламент готов принимать законы, которые позволят вернуть оккупированные территории. Но, в то же время он отметил, что такие законопроекты не должны противоречить интересам Украины.

Как известно, Кремль неоднократно требовал от Украины закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Стоить отметить, что накануне встречи политических советников стран лидеров «нормандской четверики» в Берлине, РФ требовала от Украины предоставить проект изменений в Конституцию РФ, которые позволили бы закрепить особый статус ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что Разумков рассказал, когда законопроект Бужанского о языке потеряет свою актуальность.