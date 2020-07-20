Мы сами разберемся – Разумков ответил Кремлю на требование изменить Конституцию Украины

Политика
Ольга Гергелюк0
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Руководство Кремля неоднократно требовало от Украины внести изменения в Конституцию Украины, которые позволили бы закрепить особый статус ОРДЛО. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, РФ не вправе озвучивать такие требования Украине.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото — glavcom.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Буквы». 

По словам спикера парламента, подобное требование не вправе озвучивать не только РФ, но и любое другое государство.

К тому же Разумков отметил, что Украина не озвучивает аналогичных требований РФ.

«Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, Конституцию. Думаю, мы сами разберемся с нашей Конституцией», — заявил Разумков.

По его словам, такая инициатива может исходить от украинского народа, а также парламента, главы государства и других институтов, которые работают в интересах Украины.

Спикер парламента также отметил, что сейчас у парламентариев много работы, которая касается возвращения временно оккупированных территорий. По его словам, парламент готов принимать законы, которые позволят вернуть оккупированные территории. Но, в то же время он отметил, что такие законопроекты не должны противоречить интересам Украины.

Как известно, Кремль неоднократно требовал от Украины закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Стоить отметить, что накануне встречи политических советников стран лидеров «нормандской четверики» в Берлине, РФ требовала от Украины предоставить проект изменений в Конституцию РФ, которые позволили бы закрепить особый статус ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что Разумков рассказал, когда законопроект Бужанского о языке потеряет свою актуальность. 


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