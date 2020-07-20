Пушилин закрыл КПВВ на Донбассе: в соцсетях рассказали, что задумали в «ДНР»

Жители оккупированных сепаратистами территорий не могут заехать домой. На пропускных пунктах их попросту не впускают на территорию «ДНР». Украина начала помогать нуждающимся, которые стали очередными жертвами со стороны сепаратистов. В соцсетях начали писать, что оккупанты могли задумать очередную провокацию.

Об этой информации сообщила Politeka.net, передает «НБН».

Отмечается, что в данный момент в ГСЧС Украины зафиксировали целых 15 человек, которых оккупанты отправили назад. В данный момент им оказывают необходимую помощь, чтобы они провели время с комфортом и обдумали свои дальнейшие действия.

«За минувшие стуки к пункту оказания помощи на КПВВ «Новотроицкое» прибыли спасатели, оказавшие помощь 15 гражданам. Среди них оказалось двое детей. ГСЧС соорудили палатки, где для людей созданы все необходимые условия. Их пребывание на КПВВ должно проходить максимально комфортно и безопасно», — сообщили в пресс-службе.

В соцсетях же начали спорить насчет того, почему границы опять закрыли. Многие ссылаются на то, что их не совсем закрыли, а скорее «прикрыли» для того, чтобы подготовить провокации. Хотя эксперты на этом фоне ничего не сообщили.

Таким образом, неизвестно, закрыл ли Денис Пушилин границы полностью или нет. Однако люди, по сообщениям очевидцев, все еще стоят в очередях на КПВВ. Многие все еще не могут попасть домой.

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