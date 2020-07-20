США решили «пощекотать» России нервы: в Черное море направлен ракетный эсминец USS Porter

Военно-морской флот США направил в акваторию Черного моря ракетный эсминец USS Porter. Он примет участие в учениях Sea Breeze 2020.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Учения будут проходить в Черном море вблизи аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Как указано в заявлении 6 флота ВМС США, эсминец прибыл с целью повышения стабильности в регионе для участия в проводимых совместно США и Украиной учениях Sea Breeze-2020.

На вооружении корабля находятся крылатые ракеты «Томагавк». Подобными ракетами этим эсминцем был нанесен удар по сирийской авиабазе в 2017 году. Специалисты подозревают, что эсминец был направлен не только для участия в учениях, а еще, чтобы «пощекотать» нервы россиянам и напомнить им о поражении в Сирии».

В учениях Sea Breeze 2020 будет задействовано порядка 2 тысяч военных, 27 боевых кораблей различного класса и 19 боевых самолетов.

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