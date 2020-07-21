Пора бросать курить айкосы – Гончаренко выступил против легализации игорного бизнеса и обратился к Зеленскому

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко считает, что легализация игорного бизнеса – это закон против украинского народа.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

Народный избранник Алексей Гончаренко выступает за отмену легализации игорного бизнеса в Украине. Но, как известно, парламент разблокировал подписание закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

По словам Гончаренко, есть еще один шанс, который может не допустить легализацию игорного бизнеса в Украине. Это, по его словам, вето президента.

«Еще может быть теоретически вето президента. Но, на это мало надежды. Что это за закон? Это закон, который будет уничтожать людей. Это дворукие бандиты, которые нажали зеленые кнопки, запускают стаю одноруких бандитов в страну», — заявил Гончаренко.

При этом народный депутат отметил, что государственная система онлайн-мониторинга в игорном бизнесе заработает через два года, а лотереи вообще не будут контролироваться.

«Снова обманули. Почему я сказал, что на вето мало надежды. Потому, что я знаю, чем там занимается Владимир Зеленский. Курит свои айкосы», — заявил Гончаренко.

Народный депутат с трибуны Рады обратился к главе государства:

«Господин Зеленский, пора бросать курить айкосы. Ровно год назад вы получили от украинского народа феноменальную власть, феноменальный шанс. Свое монобольшинство в парламенте. Вы могли с этим сделать экономический рывок, вернуть захваченные территории. На, что вы все это поменяли? Это был уникальный шанс, который полностью потерянный. Вы его променяли на госдачи, кортежи и все остальное от чего вы обещали избавиться. Докурите свои айкосы, и уходите. Это самое лучшее, что вы можете сделать», — эмоционально заявил Гончаренко.

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