СБУ годами прослушивала Пушилина: стало известно о главном секрете главаря «ДНР»

Главарь сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин, как оказалось, жил в доме, который вполне могли прослушивать украинские спецслужбы. Бизнесмен Сергей Ханович, у которого изъяли дом сообщил о своей уверенности в том, что сотрудники СБУ реально прослушивали Пушилина.

Об этой информации сообщил сам Ханович, передает «НБН» со ссылкой на интервью «РБК-Украина».

«Когда пришел Пушилин со своими подчиненными, они даже не решили проверить, что вообще есть в нем. Но, знаете ли, я люблю технику. У меня там «умный дом», и при удобном случае СБУ могли подключаться ко внутренней сети дома. Пушилин этого не знал, а это и есть главный секрет того дома, в котором он живет. Однако не является секретом следующее: прослушать, что происходит там можно даже с помощью датчика дыма», — сообщил бизнесмен в начале.

После этого бизнесмен выразил уверенность в том, что если сепаратисты не поменяли пароли в доме, то уже сейчас можно говорить о судебных разбирательствах в Гааге.

«Совсем не секрет, что Пушилин живет в особняке, площадь которого равняется 1,5 квадратных метров. У него там есть спортзал, бассейн, джакузи, гаражи и многое другое. А ведь этого он добился незаконным путем», — подытожил Ханович.

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