Возобновление подачи воды в Крым: стала известна позиция Зеленского

Политика
Ольга Гергелюк0
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Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко решил поинтересоваться у главы государства, как он относится к тому, чтобы пустить воду в аннексированный Крым. Как выяснилось, Владимир Зеленский абсолютно не поддерживает такую идею.

дефицит пресной воды в Крыму
Дефицит пресной воды в Крыму. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Яременко.

По словам  народного избранника, президент ответил ему лаконично. Глава государства сказал, что он — против.

— Я проти, — так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим.

Gepostet von Богдан Яременко am Montag, 20. Juli 2020

Как известно, руководство Украины неоднократно заявляло, что пустит воду в аннексированный Крым только после деоккупации полуострова. Как сообщил ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, на полуострове достаточно запасов пресной воды для местных жителей. А вот российские военные базы и промышленность ощущают дефицит воды. По словам главного дипломата страны, «Украина не будет поставлять воду в Крым для российских солдат».

 


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