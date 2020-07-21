Возобновление подачи воды в Крым: стала известна позиция Зеленского

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко решил поинтересоваться у главы государства, как он относится к тому, чтобы пустить воду в аннексированный Крым. Как выяснилось, Владимир Зеленский абсолютно не поддерживает такую идею.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Яременко.

По словам народного избранника, президент ответил ему лаконично. Глава государства сказал, что он — против.

— Я проти, — так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим. Gepostet von Богдан Яременко am Montag, 20. Juli 2020

Как известно, руководство Украины неоднократно заявляло, что пустит воду в аннексированный Крым только после деоккупации полуострова. Как сообщил ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, на полуострове достаточно запасов пресной воды для местных жителей. А вот российские военные базы и промышленность ощущают дефицит воды. По словам главного дипломата страны, «Украина не будет поставлять воду в Крым для российских солдат».